Autocisterna gpl si ribalta lungo la sr 325, strada chiusa in entrambe le direzioni

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area anche con personale specializzato. Per rimuovere il veicolo occorre travasare il gas presente all'interno

La sr 325 è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un’autocisterna di Gpl che si è ribaltata all’altezza della Briglia nel comune di Vaiano. L’allarme ai numeri di emergenza è scattato attorno alle 8.30. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo per la messa in sicurezza dell’area. Presente personale specializzato della centrale ed è stato attivato il nucleo Nbcr del Comando di Firenze.Non si segnalano feriti eccetto il conducente del mezzo, un uomo di 46 anni portato in ospedale in codice giallo. Le cause del ribaltamento sono in corso di ricostruzione. L’autocisterna ha invaso la pista ciclabile che corre al lato della strada, finendo su un’abitazione.Un episodio che conferma la pericolosità di questa strada e la necessità di avere un'alternativa valida. In questo momento anche la polizia provinciale sta operando a supporto della polizia municipale nella regolazione del traffico a Figline, sul percorso di viabilità alternativa. “La prima preoccupazione è stata per le emergenze del 118 e per la necessità di accedere alle strutture ospedaliere di Prato per interventi inderogabili, come una seduta di dialisi – hanno sottolineato i sindaci della Vallata - Grazie ai Vigili del Fuoco è stata sempre mantenuta la possibilità del passaggio”. Sono state poi organizzate la viabilità alternativa per chi viaggia in auto e le modalità del trasporto pubblico. Sono state utilizzate l’alternativa Schignano-Figline per raggiungere Prato e la strada Gamberame-Faltugnano in direzione nord. Fra l’altro quest’ultima stamani era chiusa per lavori in corso di metanizzazione e idrici. Ma la ditta ha velocemente messo in condizione la strada di essere percorsa. Dopo un paio d’ore dalla chiusura della 325 la situazione si è normalizzata e adesso le vie alternative, seppure non certo adeguate a ricevere un volume di traffico come quello della regionale, sono funzionanti.Il personale del nucleo Nbcr di Firenze ha poi verificato che la cisterna non presenta perdite, le tubazioni e le valvole non sono rimaste danneggiate nel sinistro. Per rimuovere il veicolo occorre travasare il gas presente all'interno. Per questo motivo è stato attivato il nucleo specialistico del Comando di Venezia con i vigili che una volta arrivati sul posto hanno iniziato l’operazione di travaso del gas dall’autocisterna ad un’altra cisterna di soccorso, che richiederà alcune ore, salvo imprevisti. Al momento la strada rimane chiusa in entrambi i sensi di marcia500 metri a valle e 500 metri a monte del tratto interessato. A scopo cautelativo 30 famiglie residenti nell'area dove è avvenuto il ribaltamento della cisterna sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioniGravi problemi anche per il trasporto publico. Una corsa della linea 214 di Auolinee Toscane è rimasta bloccata con una decina di passeggeri a bordo. Il servizio di Tpl sarà così rimodulato: i collegamenti tra Prato e Vaiano al momento sono garantiti solo dal treno; tutte le corse provenienti da Vernio e le corse del servizio locale di Vaiano si attesteranno a Vaiano via Borgonuovo per permettere l'eventuale prosecuzione del viaggio in treno; tutte le corse in direzione Vernio e le corse del servizio locale di Vaiano effettueranno la partenza da Vaiano Via Borgonuovo per intercettare eventuale utenza giunta a Vaiano da Prato con il treno; sarà garantito inoltre un servizio minimo tra Prato e la località de La Cartaia e viceversa, ma soggetto all'effettiva percorribilità della Sr325 al momento congestionata dal blocco del traffico.“Si tratta di un incidente che ha destato molta preoccupazione e che ci porta a lavorare con maggiore attenzione su tutto ciò che può essere utile a migliorare ulteriormente la viabilità della Vallata – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – consapevoli dell’importanza di dare risposte di mobilità migliori a tutta l’area del nostra territorio". Sindaci e presidente della Provincia hanno ribadito con forza come questo incidente, con il blocco totale della circolazione sulla regionale, testimoni quanto sia necessario agire sulla manutenzione della strada e sulla viabilità alternativa, oltre che sulla frequenza costante dei treni richiamando il ruolo fondamentale della Regione Toscana.