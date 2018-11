21.11.2018 h 11:26 commenti

Autobus urta ciclista e lo fa cadere a terra: grave un giovane di 22 anni

L'incidente è successo questa mattina in via Garigliano. Il ferito è stato soccorso in codice rosso e ricoverato in ospedale con vari traumi

E' stato ricoverato in ospedale in codice rosso il 22enne, di nazionalità pakistana, che questa mattina 21 novembre è rimasto coinvolto in un incidente in via Garigliano. Il giovane, poco prima delle 9, stava percorrendo la strada in sella ad una bicicletta quando è stato urtato da un autobus della Cap che procedeva nella stessa direzione. Al volante del mezzo c'era un 55enne.

In seguito all'urto il 22enne è caduto rovinosamente a terra, riportando una serie di traumi. Il 118 ha inviato un'ambulanza per soccorrere lo sfortunato ciclista, che è stato trasferito d'urgenza al Santo Stefano. Sul posto anche la polizia municipale per effettuare gli accertamenti del caso e per regolare la circolazione. In corso di accertamento le cause dell'incidente.