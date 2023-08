04.08.2023 h 11:45 commenti

Autobus preso a sassate perchè salta la fermata

E' successo in piazza Primo Maggio a Vernio. Un 23enne di origini marocchine dopo aver danneggiato il mezzo ha avuto una discussione con l'autista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

L'autobus salta la fermata e un 23enne in attesa della corsa prende a sassate il mezzo. E' successo ieri sera, 3 agosto, poco prima di mezzanotte in piazza Primo Maggio a Vernio. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Vernio e una del Radiomobile. Secondo una prima ricostruzione il giovane marocchino stava aspettando l'autobus seduto all'interno della pensilina, essendo buio l'autista passando non si sarebbe accorto della sua presenza. Una svista che ha provocato un moto d'ira da parte del giovane che, dopo aver preso a sassate il mezzo, danneggiandolo, ha avuto un'accesa discussione con il conducente che nel frattempo si era fermato. Il 23enne è stato poi identificato dai carabinieri, intervenuti sul posto.



