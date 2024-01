02.01.2024 h 10:33 commenti

Autobus Euro2, proroga alla circolazione per tutto il 2024: nessun taglio alle corse di At

Slitta di un anno il divieto di utilizzare i mezzi ritenuti inquinanti. Autolinee Toscane ha già presentato l'elenco dei 249 mezzi da sostituire. Upi chiede un tavolo permanente per monitorare la situazione che coinvolge anche i mezzi Euro 3

I bus Euro2 di At potranno continuare a circolare per tutto il 2024. Nel decreto milleproroghe è stato posticipato alla fine dell'anno l'obbligo di sostituzione, che sarebbe dovuto entrare in vigore da ieri 1 gennaio. Per la Toscana vuol dire evitare tagli delle corse da parte di Autolinee Toscana che nel suo parco mezzi ha 249 autobus euro 2.

Soddisfazione da parte di Upi Toscana: “Tuttavia siamo consapevoli – si legge nella nota - che questa proroga non risolve strutturalmente la situazione, considerando il blocco anche dei mezzi Euro3 previsto alla fine del 2024. Pertanto, riteniamo fondamentale avviare un tavolo di confronto con la Regione per il monitoraggio dei disservizi e per affrontare la sfida che si presenterà nel corso dell’anno con l’interruzione dei mezzi Euro 3. Chiediamo al gestore del contratto pubblico di Trasporto Pubblico Locale di avviare fin da gennaio un tavolo permanente con Autolinee Toscane e gli enti locali. Questo tavolo dovrà essere finalizzato a gestire la situazione attuale, già gravata da disservizi che impattano negativamente sugli studenti e sui cittadini.”

Il decreto prevede che entro il 15 gennaio i gestori, e quindi At, presentino al ministero delle infrastrutture l'elenco dei mezzi che dovranno essere sostituiti. “Abbiamo già inviato l'elenco – fanno sapere da Autolinee Toscane – e quindi procederemo via via a rinnovare i mezzi, come già annunciato”.

Per il presidente della Provincia Simone Calamai Autolinee Toscane deve dare la garanzia che ciò che è stato programmato circa il rinnovo del parco mezzi, sia attuato con celerità nell’interesse degli utenti. "At deve garantire la qualità del servizio e dei mezzi come da accordi. La situazione attuale è preoccupante a fronte di continue corse saltate e mezzi non adeguati. Spero che questo anno di proroga serva per arrivare agli obiettivi qualitativi programmati, partendo dal rinnovo dei bus secondo gli standard previsti nel bando di gara e in chiave anti inquinamento, come previsto dalla normativa".

