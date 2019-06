17.06.2019 h 18:36 commenti

Autobus cambia percorso per gara ciclistica ma l'utenza non viene informata, la denuncia di una lettrice

E' successo ieri pomeriggio in via Ferraris dove è transitato il 1° Trofeo Città di Prato. La strada doveva essere chiusa solo al passaggio dei ciclisti.

La strada è stata chiusa per permettere il passaggio della gara ciclistica "1° Trofeo Città di Prato" ma alle fermate dell'autobus non è stata data alcuna informazione sul percorso alternativo dei mezzi pubblici. E' successo ieri pomeriggio, 16 giugno, in via Ferraris. Lo segnala alla nostra redazione una lettrice che ha subito il disservizio.

Partendo da questa segnalazione abbiamo ricostruito quanto accaduto. L'ordinanza del Comune prevedeva la chiusura completa al traffico solo di un tratto di via Valentini, mentre per il resto del percorso l'interruzione della circolazione stradale era prevista al passaggio dei ciclisti. Di conseguenza per Cap cambiava solo il tragitto delle linee in passaggio da via Valentini. Al momento della gara la polizia, ne ha piena facoltà per motivi di sicurezza, ha deciso di interrompere il traffico anche sulle altre strade interessate dal passaggio della corsa e di conseguenza Cap non ha avuto il tempo di informare la propria utenza con avvisi alla fermata.