14.04.2020 h 15:33 commenti

Autobus a posti contingentati, ancora problemi per i pendolari della Vallata

Su ogni mezzo non possono salire più di dieci persone e quando il numero è raggiunto vengono saltate le fermate: "Mia moglie è rimasta a piedi e io non ho potuto accompagnarla al lavoro perché rischiavo la multa"

Più di un’ora di ritardo al lavoro perché quando oggi, martedì 14 aprile, l’autobus è arrivato alla sua fermata aveva già dieci persone a bordo e di più, in questo periodo di emergenza sanitaria, non ne può trasportare. “Mia moglie è rimasta a piedi e ha dovuto aspettare la corsa successiva - racconta Alberto Giagnoni - un disagio che si ripeterà sicuramente se non verrà organizzato un servizio di trasporto pubblico adeguato alle restrizioni e alle limitazioni introdotte contro la diffusione del coronavirus”.

La famiglia Giagnoni abita a Usella, la signora lavora a Prato in un ufficio del quale è l’unica addetta. “Volevo accompagnare mia moglie in macchina quando mi ha detto che non era potuta salire - continua il nostro lettore - menomale non l’ho fatto: c’erano diversi posti di blocco lungo la 325. Ho telefonato in Comune per chiedere se è possibile trovare una soluzione anche perché via via che inizieranno a riaprire fabbriche e negozi, diventerà sempre più difficile spostarsi in autobus”.

Il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, ha subito inoltrato la segnalazione alla Provincia e alla Cap affinché si occupino del problema che, prima della signora Giagnoni, ha riguardato altri residenti della Val di Bisenzio. Una soluzione è necessaria per i tanti pendolari che si muovono con l’autobus.

“È un servizio pubblico che usiamo per lavoro non per andare a fare delle passeggiate - il commento di Giagnoni - mi auguro che possa venire individuata una modalità che consenta a tutti di usufruire del trasporto pubblico”.