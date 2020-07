07.07.2020 h 20:05 commenti

Autoarticolato si blocca sulla rotatoria "sperimentale" di via Machiavelli, il video dei residenti

E' successo poco dopo le 17. Per sbloccare la situazione alcuni passanti hanno rimosso i new jersey che compongono la rotatoria temporanea tra via Machiavelli, via Colletta e via Giannone

Che la rotonda in sperimentazione in via Machiavelli sia piccola, i residenti contrari al cambio di viabilità lo dicono sin dall'inizio della rivoluzione (LEGGI ). Da questo pomeriggio, 7 luglio, hanno un argomento in più per sostenere la propria tesi e sarà corredato da un eloquente filmato ripreso con il telefonino di alcuni cittadini e che qui pubblichiamo. Poco dopo le 17 un autoarticolato proveniente dalla stazione e diretto in via Borgovalsugana, è rimasto bloccato sulla rotatoria. Per cercare di risolvere il problema, il camionista ha svoltato in via Giannone ma non è andato oltre qualche metro proprio per il poco spazio a disposizione. Il secondo carico è rimasto su via Machiavelli fermando il traffico. Per sbloccare la situazione alcuni passanti hanno eliminato la rotonda spostando i new jersey bianchi e rossi. Il Tir, dopo qualche manovra, ha fatto marcia indietro ed è finito in via Colletta da cui poi è ripartito per via Machiavelli direzione via Borgovalsugana, stavolta senza problemi grazie all'eliminazione della rotatoria temporanea.