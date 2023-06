26.06.2023 h 10:45 commenti

Auto viene tamponata e investe un pedone mentre attraversa sulle strisce pedonali

L'incidente è avvenuto in località La Foresta sulla 325. Il 71enne trasportato in codice rosso al Santo Stefano. Si sono create lunghe code anche perché è stato istituito il senso unico alternato

Grave incidente stradale questa mattina, 26 giugno, in località La Foresta. Un uomo è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali sulla sr325, sul posto la polizia municipale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la macchina che ha investito il pedone si è fermata per permettere l'attraversamento ma è stata tamponata da un'altra vettura che l'ha spinta contro il 71enne.

L'uomo, trasportato al Santo Stefano in codice rosso, nell'urto ha sbattuto la testa contro il parabrezza della vettura. Sul posto due ambulanze della Misericordia di Vaiano e un'automedica da Prato. Sulla 325 si sono create lunghe code anche perché è stato istituito il senso unico alternato per permettere le operazioni di soccorso e di ripulire l'asfalto dall'olio fuoriuscito da una delle due vetture incidentate. Intanto per tutta la mattina è stato impossibile contattare la sede centrale della Muncipale della Val di Bisenzio, una voce registrata annunciava che “a causa emergenza si prega di chiamare più tardi”.



