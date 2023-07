13.07.2023 h 10:13 commenti

Auto va a fuoco sull'A11, illeso il conducente che è uscito in tempo dal mezzo

E' successo questa notte tra i caselli di Prato Est e Prato Ovest in direzione mare. Sul posto i vigili del fuoco con la polizia stradale

Momenti di paura, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica, per l'automobilista che verso le 2 di stanotte, 13 luglio, ha visto andare a fuoco la sua auto mentre stava percorrendo l'autostrada A11 in direzione Mare. E' successo al km 11, tra i caselli di Prato Est e Prato Ovest e il conducente è riuscito ad accostare la vettura e a scendere appena ha visto uscire del fumo. Sono intervenuti i vigili del fuoco ma il rogo ha distrutto completamente l'auto. Sul posto anche la polizia stradale, il personale del soccorso stradale e tecnici della società autostrade. Il traffico veicolare non ha subito rallentamenti visto l'orario.

