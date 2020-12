24.12.2020 h 08:57 commenti

Auto va a fuoco mentre transita in declassata: il conducente si mette in salvo

E' successo ieri sera. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo, mentre la polizia municipale ha dovuto chiudere per circa un'ora la strada

Era appena uscito dall’autostrada e si era immesso sulla declassata in direzione Pistoia, quando si è accorto delle fiamme che uscivano dal vano motore della sua auto. E' successo ieri sera, 23 dicembre, intorno alle 22.30 e per fortuna il conducente ha subito accostato la vettura, riuscendo ad uscire dall’abitacolo senza nessuna conseguenza, a parte un comprensibile spavento.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi provenienti dalla sede centrale, che hanno spento l'incendio. Presenti anche due pattuglie della polizia municipale di Prato che hanno dovuto momentaneamente chiudere il tratto stradale interessato. Il conducente è stato poi visitato dai sanitari di un'ambulanza del 118 ma per fortuna non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale. Dopo circa un'ora, la strada è stata riaperta dopo la rimozione del mezzo distrutto dal fuoco.