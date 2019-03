01.03.2019 h 08:49 commenti

Auto usata come ariete per rapinare la banca: banditi in azione alla Bpm

Presa di mira la filiale di via Terracini nella zona di viale Galilei. Hanno agito tre malviventi, fuggiti con i soldi presenti nelle casse. Il bottino è di 70mila euro

Hanno messo a segno una rapina in banca, usando un'auto come ariete. E' successo nel pomeriggio di ieri, 28 febbraio, alla filiale della Bpm di via Terracini, nella zona di viale Galilei. I banditi hanno mandato il mezzo a schiantarsi contro la vetrata della banca e poi sono entrati all'interno, facendosi consegnare i soldi presenti in quel momento nelle casse. in tuitto circa 70mila euro. Poi sono scappati, prima che potessero arrivare le pattuglie della polizia. Secondo quanto accertato, sarebbero stati tre i malviventi entrati in azione. Le indagini sono ora seguite dalla Squadra Mobile che ha acquisito i video delle telecamere di sicurezza. L'auto usata come ariete, una Fiat 500 L, era stata rubata. Probabile che i tre avessero un complice ad attenderli a bordo di un altro mezzo con il quale sono fuggiti.

