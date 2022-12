28.12.2022 h 19:48 commenti

Auto travolge bambino in via Santa Margherita e scappa, il piccolo è grave

E' successo nel pomeriggio di oggi. Il bambino è stato portato al pediatrico Meyer in codice rosso. La polizia municipale ha rintracciato l'automobilista pirata: è un uomo di 82 anni

Un'auto pirata ha travolto un bambino di 6 anni che camminava con il padre sul marciapiede lungo via Santa Margherita. Il piccolo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer. Confermato il codice rosso di invio. E' successo poco dopo le 15 di oggi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Prato allertata dal 118. Gli agenti nel giro di poche ore sono riusciti a indentificare e rintracciare l'automobilista pirata: si tratta di un pratese di 82 anni. Gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso.

Il bambino e il padre sono tedeschi. Secondo quanto appreso potrebbe trattarsi di turisti. Si trovavano nei pressi della fermata dell'autobus quando il piccolo, che era dalla parte della strada, è stato colpito da un'auto in transito ed è stato sbalzato violentemente a terra. Anziché fermarsi a soccorrere il bambino, l'automobilista ha proseguito la sua corsa. La polizia municipale di Prato, grazie alle immagini della videosorveglianza pubblica e alle testimonianze raccolte sul posto, è riuscita a dare un nome al pirata in tempi record. Le telecamere di videosorveglianza hanno subito permesso di identificare l'auto e di leggere il numero di targa. Da lì è stato facile risalire al proprietario che ha ammesso di essere stato lui al volante al momento dell'incidente.