Auto si schianta contro il guard rail: due feriti sull'autostrada A11

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Prato Ovest e Prato Est. Sul posto insieme al 118 anche i vigili del fuoco per soccorrere le epersone coinvolte

Due persone sono rimaste ferite nel brutto incidente avvenuto sull'autostrada A11 ieri sera, 6 gennaio, poco dopo le 22. E' successo sulla corsia in direzione Firenze, nel tratto compreso tra i caselli di Prato ovest e Prato est. L'incidente ha coinvolto una sola auto il cui conducente, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo con il veicolo che è andato a sbattere violentemente contro il guard-rail. Per soccorrere il guidatore e il passeggero sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Prato insieme al 118. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto la polizia stradale che ha fatto gli accertamenti e ora dovrà ricostruire con esattezza quello che è accaduto.

