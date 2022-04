01.04.2022 h 10:46 commenti

Auto si ribalta sulla tangenziale, ferita una giovane di 25 anni

L'incidente stamani in viale Fratelli Cervi all'altezza di Coiano. Intervenuti anche i vigili del fuoco per soccorrere la conducente poi trasferita in codice giallo al Santo Stefano. Pesanti ripercussioni sulla viabilità

Una giovane donna di 25 anni è rimasta ferita nel ribaltamento della sua auto, rimasta in bilico sul fosso che costeggia la tangenziale. L'incidente è avvenuto, intorno alle 8.45 di stamani 1 aprile, in viale Fratelli Cervi, all'altezza di Coiano. Sul posto il 118 ha inviato in codice rosso un'ambulanza della Misericordia di Prato con il medico. Intervenuti anche i vigili del fuoco per soccorrere la giovane dall'interno della vettura. Per fortuna la donna è sempre rimasta cosciente e le sue condizioni, una volta estratta dall'auto, sono apparse meno gravi rispetto al primo momento. E' stata comunque trasportata in codice giallo al Santo Stefano.



Pesanti le ripercussioni per la viabilità della zona, visto che l'incidente è accaduto proprio durante l'ora di punta. La polizia municipale ha inviato alcune pattuglie per regolare la circolazione, mentre gli agenti dell'Ufficio Sinistri hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell'incidente che non ha coinvolto altri mezzi.

