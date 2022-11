18.11.2022 h 14:27 commenti

Auto si ribalta sulla Declassata, traffico in tilt all'ora di punta

L'incidente, nel tratto fra la Questura e Pratilia, è successo questa mattina poco prima di mezzogiorno. Una delle due vetture è finita contro l'altro mezzo che era fermo in panne sulla carreggiata

Foto pagina Facebook Traffico Prato

Non ha avuto per fortuna gravi conseguenze per i conducenti l'incidente avvenuto oggi 18 novembre intorno alle 11.45 che ha visto protagonista una donna di 27 anni che si è ribaltata, con la sua macchina, lungo la Declassata. Sul posto un'ambulanza del 118 e la Municipale. Secondo una prima ricostruzione la vettura guidata dalla giovane ha centrato un'altra auto che era ferma in panne sulla carreggiata nel tratto compreso fra la Questura e Pratilia. L'utilitaria ha creato un effetto trampolino e la vettura condotta dalla giovane si è ribaltata. Illesi entrambi i conducenti, pe fortuna, anche se la 27enne è stata portata per accertamenti al pronto soccorso del Santo Stefano in codice verde.

Pesanti le ripercussioni per la viabilità della zona, visto che l'incidente è accaduto proprio durante l'ora di punta. La polizia municipale ha inviato alcune pattuglie per regolare la circolazione, mentre gli agenti dell'Ufficio Sinistri hanno effettuato i rilievi.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus