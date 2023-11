02.11.2023 h 10:33 commenti

Auto si ribalta sul new jersey della declassata, soccorsa in codice rosso una 24enne

Altri due feriti nello scontro tra un furgone e una vettura avvenuto in via Fonda di Mezzana dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre una donna rimasta incastrata nel mezzo

Doppio intervento dei vigili del fuoco tra questa notte e l'alba per due incidenti stradali che hanno provocato tre feriti, una delle quali soccorsa in codice rosso. Il primo incidente si è verificato poco prima delle 3 in via Leonardo Da Vinci all’altezza dell casello di Prato est in direzione Pistoia. Un’auto si è ribaltata sul new jersey di separazione delle carreggiate. La conducente, una giovane di 24 anni, è uscita autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Tuttavia la ragazza è stata presa in cura dal personale del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Prato. Sul posto presente anche la polizia municipale.

Il secondo intervento è stato effettuato dopo le 7 in via Fonda di Mezzana zona Macrolotto dove una persona era rimasta incastrata a seguito di uno scontro tra un furgone ed un’auto. Si trattava della passeggera di quest'ultima mentreil conducente dell’auto e quello del furgone sono usciti autonomamente. I due occupanti dell’auto - un uomo di 65 anni e una donna di 53 - sono stati poi affidati al personale del 118 e trasportato al pronto soccorso di Prato in codice giallo, illeso il conducente del furgone. Anche i questo caso i rilievi dell'incidente sono stati della polizia municipale di Prato.