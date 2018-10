23.10.2018 h 22:25 commenti

Auto si ribalta in via Ozanam: anziana di 93 anni estratta dai vigili del fuoco e portata in ospedale

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e non ci sono altri mezzi coinvolti. La donna soccorsa in codice giallo dal personale del 118

Una donna di 93 anni è stata soccorsa da vigili del fuoco e sanitari del 118 dopo che l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata in via Ozanam, nella zona della Sacra Famiglia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19.15 di oggi, martedì 23 ottobre. Secondo quanto accertato dalla polizia municipale, intervenuta per i rilievi, non ci sono altri mezzi coinvolti. L'anziana è rimasta incastrata nel mezzo ribaltato su un fianco. Una volta estratta dai vigili del fuoco, è stata portata in codice giallo al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

