Paura in centro a Vaiano: auto si ribalta e prende contatore del gas. Chiusa la strada

E' successo in via Braga, due le auto coinvolte, nessuna conseguenza grave per i conducenti. Sul posto la Misericordia di Vaiano, la Municipale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i tubi del gas

Non ha avuto per fortuna gravi conseguenze per i conducenti l'incidente avvenuto oggi 1 settembre in via Braga a Vaiano. Due i mezzi coinvolti uno si è ribaltato e nell'urto ha sfondato lo sportello del contatore del gas di un'abitazione privata.



La strada è stata immediatamente chiusa e sul posto, oltre alla Municipale e all'ambulanza della Misericordia di Vaiano con l'infermiere a bordo, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il contatore. Secondo una prima ricostruzione una macchina è uscita dal parcheggio, l'altra guidata da una donna, trasportata al Santo Stefano in codice giallo, ha sterzato per evitare l'impatto finendo contro il muro. Sul posto anche un'ambulanza della Pubblica Assitenza.

