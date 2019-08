28.08.2019 h 10:33 commenti

Incastrata nell'auto dopo l'incidente in via dei Trebbi, soccorsa in codice giallo e portata in ospedale

E' successo all'alba di stamani. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco e la polizia municipale

Momenti di paura, questa mattina 28 agosto alle 6.40, per un incidente stradale in via dei Trebbi, con uno dei due mezzi che, inconseguenza dell'urto, aveva intrappolato al suo interno la conducente. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con la donna ferita che è stata poi portata in codice giallo al Santo Stefano da un'ambulanza del 118. Secondo una prima ricostruzione, due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Toccherà alla polizia municipale, intervenuta con le pattuglie sul posto, ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente.

Edizioni locali collegate: Prato

