Auto si ribalta alla Briglia dopo aver urtato i paletti della ciclabile, è polemica

L'incidente è accaduto nel tratto della sr325 da tempo al centro delle proteste dei residenti proprio per il restringimento provocato dai lavori per la pista. Seri (Vaianesi): "Una follia, non oso pensare se fosse successo a una moto o in pieno giorno"



Se l'è cavata con un bello spavento e qualche contusione di lieve entità l'uomo di 48 anni che ieri sera 13 novembre si è capottato con la sua auto lungo la sr 325 all'altezza della Briglia, nel punto dove la strada si restringe dopo i recenti lavori per la pista ciclabile che così tante polemiche hanno suscitato tra i residenti. L'auto ha abbattuto proprio alcuni dei paletti che delimitano la pista prima di concludere la carambola ribaltata in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco mentre il 118 ha inviato un'ambulanza della Misericordia di Vaiano che ha soccorso l'uomo in codice verde. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri.

Immediata la presa di posizione di Gualberto Seri, capogruppo della minoranza in Comune a Vaiano e strenuo oppositore del progetto di ciclabile in quel tratto: "Ve lo abbiamo detto in tutti i modi - scrive sulla sua pagina Facebook commentando le foto dell'incidente -. Ci avete deriso, avete detto che eravamo polemici: prima finiva in un garage, poi la “genialata” di farla passare sulla Sr325. Fortunatamente non si sono fatti male, era sera ed era un'auto. Non oso pensare se fosse stata una moto o fosse stato giorno. Follia pura".