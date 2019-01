23.01.2019 h 20:58 commenti

Auto si cappotta alla rotatoria, la conducente e due bambini portati all'ospedale

La donna al volante avrebbe fatto tutto da sola. Sul posto 118, carabinieri e polizia municipale

Grave incidente alla rotatoria tra via Roncioni e via Nenni questa sera, 23 gennaio, attorno alle 20.15. Un'auto, una Renault Clio, si è cappottata dopo aver perso il controllo del mezzo e carambolato. La persona che era alla guida, una donna italiana di 40 anni, è stata portata al pronto soccorso in codice rosso poi passato al giallo. Stesso codice per due bambini, 9 e 5 anni, a bordo dell'auto cappottata. Oltre al personale inviato dal 118, sono giunti sul posto per viabilità e rilievi i carabinieri e la polizia municipale. Sembra che l'automobilista abbia fatto tutto da sola senza il coinvolgimento di altri mezzi.

