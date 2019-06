28.06.2019 h 13:12 commenti

Auto sbanda sull'autostrada A1, morta un'ottantenne pratese

L'incidente è avvenuto questa mattina nel Modenese. L'anziana era seduta sui sedili posteriori, alla guida una parente

Incidente mortale, dopo le 9 di oggi, 28 giugno, sull'autostrada A1 nel Modenese. Vittima una 80enne originaria di Prato. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada, la donna viaggiava sul sedile posteriore dell'auto, guidata pare dalla nipote. La macchina, che viaggiava verso Nord, dunque in direzione Milano, avrebbe sbandato poco dopo l'area di servizio Secchia toccando lo spartitraffico centrale per poi finire contro il guardrail laterale. La pensionata sarebbe stata sbalzata dal veicolo: trasportata all'ospedale di Baggiovara, è morta al pronto soccorso. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. A bordo dell'auto viaggiavano altri parenti.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus