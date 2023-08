01.08.2023 h 14:09 commenti

Auto rubata inseguita dalla polizia, i tre a bordo scendono e tentano la fuga a piedi: preso un 21enne

Il giovane, già noto ai terminali delle forze dell'ordine, è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Nessuna traccia dei complici. L'inseguimento è iniziato in Galcetello e si è concluso a Chiesanuova

Inseguimento tra via Lungo la Bardena a Galcetello e via Wangen a Chiesanuova dopo che la polizia ha intercettato e tentato di bloccare un'auto rubata su cui viaggiavano tre persone. Tutte, dopo aver abbondanto il veicolo, sono fuggite a piedi e solo una è stata raggiunta e bloccata. Si tratta di un pratese di 22 anni, con pregiudizi di polizia. Portato negli uffici della questura, il giovane è stato denunciato per ricettazione e resisistenza a pubblico ufficiale. L'inseguimento è cominciato intorno alle 22.10 di ieri, lunedì 31 luglio, quando gli agenti di una Volante si sono imbattuti nella macchina la cui presenza era stata segnalata in città. Il conducente non si è fermato all'alt e anzi ha accelerato la corsa. La denuncia di furto dell'auto risale a qualche giorno fa.



