06.09.2019 h 14:49 commenti

Auto procede a zig zag nella notte in tangenziale: il conducente era ubriaco

Provvidenziale intervento di una pattuglia della polizia che ha fermato l'automobilista prima che potesse provocare danni: al giovane è stata ritirata la patente con il fermo amministrativo della vettura

Si era messo al volante nonostante avesse alzato il gomito, come testimoniava in maniera inequivocabile il suo procedere a zig zag lungo viale 16 Aprile. Per fortuna, prima che potesse compiere qualche danno, è intervenuta una pattuglia della polizia che ha bloccato il giovane conducente di una Polo. E' successo questa notte, 6 settembre, intorno alle 2. L'automobilista, un cinese di 24 anni, è stato quindi sottoposto all'etilometro che ha confermato il suo stato di ubriachezza, con valori oltre il limite di legge. Nei confronti del giovane è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente e il fermo amministrativo dell'auto.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus