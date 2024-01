22.01.2024 h 18:11 commenti

Furgone prende fuoco in via Firenze, le fiamme spente da un manutentore che trasportava estintori

L'uomo, che viaggiava dietro al mezzo che è bruciato, si è accorto che usciva fumo ed è intervenuto immediatamente. Nessuno è rimasto ferito, pesanti ripercussioni sul traffico

Attimi di paura questo pomeriggio, 22 gennaio, intorno alle 17 in via Firenze, quando un furgone ha improvvisamente preso fuoco mentre stava percorrendo la strada in direzione Calenzano. A evitare la tragedia l'intervento provvidenziale di un manutentore di estintori che con il suo furgone viaggiava dietro al mezzo che ha preso fuoco. L'uomo si era accorto che qualcosa non stava andando per il verso giusto, visto che prima delle fiamme ha iniziato a uscire fumo, e ha subito imbracciato un estintore con il quale è subito intervenuo sul principio d'incendio. Nessuno si è ferito, solo qualche ripercussione sul traffico, particolarmente intenso a quell'ora.



