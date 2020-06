20.06.2020 h 20:08 commenti

Auto prende fuoco in autostrada, A11 chiusa durante le operazioni di spegnimento

E' successo attorno alle 18 all'altezza del chilometro 20 in direzione Pistoia. Il conducente è riuscito ad accostare in corsia di emergenza

Un'auto ha preso fuoco improvvisamente mentre percorreva l'autostrada A11 in direzione Pistoia. L'allarme ai vigili del fuoco del comando di Prato è scattato poco dopo le 18 di oggi, 20 giugno. Il conducente del veicolo è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza all'altezza del chilometro 20 dove ha atteso l’arrivo delle squadre.L’autostrada è rimasta chiusa circa 20 minuti, il tempo necessario allo spegnimento ed alla messa in sicurezza del mezzo. Sul posto anche il personale della polizia stradale e di Autostrade per la gestione della viabilità. Il conducente del veicolo incendiato è illeso.