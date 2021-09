19.09.2021 h 13:36 commenti

Auto piomba tra i banchi del Mercato Europeo dopo aver forzato l'alt della polizia

E' successo stanotte. Momenti di paura tra gli operatori e le persone che ancora si aggiravano tra gli stand. Gli agenti hanno bloccato uno dei fuggitivi, scappati poi a piedi

Momenti di paura, poco dopo mezzanotte di oggi domenica 19 settembre, in piazza Duomo per un'auto che, nel tentativo di sfuggire alla polizia, ha fatto irruzione tra le bancarelle del Mercato Europeo, seminando il panico tra gli operatori ancora presenti e tra chi ancora si stava aggirando tra i banchi. La vettura, dopo aver impattato contro la panchina che si trova davanti al bar Coppini, ha rischiato di travolgere alcuni degli stand e poi si è schiantata contro i paletti dissuasori verso via Magnolfi. Gli occupanti, quattro persone tutte di etnia Rom, sono poi fuggiti a piedi, inseguiti dai poliziotti, che sono riusciti a bloccarne uno in piazza Sant'Agostino. Sull'auto, una vettura presa a noleggio, non è stato trovato niente di particolare, quindi al momento non è chiaro il motivo per cui i quattro sono fuggiti all'alt imposto dalla Volante.