Auto piomba su un furgone in sosta, caos in viale Montegrappa

L'automobilista è una donna di 61 anni che ha perso il controllo della sua utilitaria all'altezza della chiesa di viale Montegrappa

Ha avuto importanti ripercussioni sulla circolazione stradale l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 7 gennaio, in viale Montegrappa, all'altezza della chiesa. Poco prima delle 15 una donna di 61 anni è piombata con la sua utilitaria su un furgone parcheggiato lungo la strada. Potrebbe essere stata disattenzione o un colpo di sonno.

L'impatto, avvenuto nella parte posteriore, è stato cosi violento che il veicolo commerciale è stato sbalzato fuori dallo stallo di sosta finendo rovinosamente su una degli alberi appena piantati dall'amministrazione comunale nell'ambito del progetto di riqualificazione di questa arteria stradale. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce d'oro inviata dal 118.

Sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco per aiutare il personale sanitario a liberare la donna dalle lamiere ma al loro arrivo la 61enne era uscita dall'abitacolo da sola. E' stata accompagnata in codice giallo all'ospedale Santo Stefano. La polizia municipale si è occupata dei rilievi del sinistro e della regolazione del traffico.

