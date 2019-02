21.02.2019 h 13:06 commenti

Auto investe passeggino, ferito un bambino di 4 anni a San Paolo

L'incidente è avvenuto in via Vivaldi questa mattina intorno alle 8.30. Il piccolo soccorso in codice giallo dal 118. Dai primi accertamenti della polizia municipale sembra che l'investimento sia avvenuto sulle strisce pedonali

Un bambino di quattro anni, di origine cinese, è stato investito questa mattina, 21 febbraio, mentre si trovava all'interno di un passeggino. E' successo in via Vivaldi e il piccolo è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza del 118. Sul posto anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi e ora dovrà ricostruire la dinamica. Dalle prime informazioni, sembra che il piccolo, in compagnia di una persona adulta, fosse sulle strisce pedonali quando è stato investito dalla Ford Ka condotta da una donna pratese di 40 anni. L'incidente è avvenuto alle 8.30, è probabile quindi che il bambino fosse diretto a scuola.

