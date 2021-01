10.01.2021 h 14:32 commenti

Auto intrappolata dalla neve a Cavarzano, intervengono i vigili del fuoco

Il conducente del mezzo non riusciva più a muoversi e ha chiesto aiuto. Intervenuti i pompieri del distaccamento di Vaiano che lo hanno rimorchiato fino al punto dove è potuto ripartire

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vaiano per soccorrere un automobilista che era rimasto bloccato dalla neve a Cavarzano. I pompieri sono intervenuti questa mattina, 10 gennaio, poco dopo le 11, dopo aver raccolto la richiesta d'aiuto per un veicolo rimasto bloccato dalla neve che in quel momento stava scendendo copiosa. Raggiunto il luogo, i vigili del fuoco hanno prima provveduto a rimuovere la neve che già si era depositata intorno al veicolo. Successivamente l'auto è stata agganciata al fuoristrada e rimorchiata fino ad zona dove il manto nevoso era meno alto, da dove l'automobilista è potuto ripartire autonomamente.