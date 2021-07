24.07.2021 h 13:41 commenti

Auto in fiamme sulla A11, conducente in salvo. Intervento dei vigili del fuoco

Della macchina non è rimasto praticamente nulla. La richiesta di aiuto al comando provinciale di via Paronese è arrivata alle 13. Traffico rallentato

Completamente distrutta dal fuoco una Fiat Punto. L’incendio è divampato improvvisamente mentre l’auto stava percorrendo l’autostrada A11 in direzione Firenze. È successo alle 13 di oggi, nel tratto compreso tra i caselli di Prato ovest e Prato est. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Il conducente è fortunatamente riuscito ad uscire dalla macchina e a mettersi in salvo. Traffico rallentato per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dei veicolo.

Edizioni locali collegate: Prato

