Auto in fiamme sull'A11 al casello di Prato Est, almeno due i chilometri di coda

L'intervento di spegnimento delle fiamme è in corso. Il traffico in direzione Firenze è stato bloccato.

E' di oltre due chilometri la coda che si è formata sull'A11 tra Prato Ovest e il bivio A11/A1 a causa di un veicolo che poco dopo le 15.30 ha preso fuoco in prossimità del casello di Prato Est direzione Firenze. Il traffico è stato bloccato per permettere le operazioni di spegnimento e di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Prato, presenti con Aps e un'autobotte, della polizia stradale e del personale del 118. Non risultano feriti. Una densa colonna di fumo nero si è alzata subito imponente e ben visibile da lontano. Il mezzo è andato distrutto.L'intervento è in corso. Si registrano code e rallentamenti anche lungo la corsia opposta a causa dei curiosi.SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI