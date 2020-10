02.10.2020 h 19:31 commenti

Auto in fiamme lungo la Tangenziale, traffico in tilt. Sul posto i vigili del fuoco

E' successo all'altezza di via di Cantagallo. Illeso il conducente del mezzo che ha preso fuoco nella parte anteriore

Ha provocato lunghe file in entrambe le direttrici l'auto che ha preso fuoco lungo la Tangenziale all'imbocco della rotatoria tra viale Fratelli Cervi e via di Cantagallo in direzione nord. E' successo attorno alle 19 di oggi, 2 ottobre.Fortunatamente il conducente ne è uscito illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato che hanno domato velocemente le fiamme sviluppatesi nella parte anteriore dell'utilitaria che tra l'altro è gpl. Sul posto è sopraggiunta anche la Municipale per regolare il traffico che a quest'ora è particolarmente sostenuto.