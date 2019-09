06.09.2019 h 15:08 commenti

Auto in fiamme in pieno giorno a Montemurlo: intervengono i vigili del fuoco

Da accertare le cause che hanno provocato il rogo, avvenuto nel primo pomeriggio in via Labriola

Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio che, intorno alle 14.15 di oggi, venerdì 6 settembre, aveva interessato un'auto in via Labriola, a Montemurlo, per incendio di una autovettura.

L’incendio è stato spento in breve tempo dalla squadra intervenuta dal vicino distaccamento e sono state quindi effettuate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza del mezzo, una Polo parcheggiata sul marciapiede in una zona di capannoni. Fortunatamente non ci sono feriti. Le cause che hanno innescato le fiamme sono in fase di accertamento.