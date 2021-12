06.12.2021 h 21:52 commenti

Auto in fiamme alla rotatoria della Questura, traffico in tilt

Il conducente del mezzo è riuscito a scendere e mettersi in salvo prima che il rogo divampasse. Sul posto cono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e le Volanti della polizia

Momento di paura e traffico fortemente rallentato in zona Questura per un'autovettura che è andata in fiamme, questa sera 6 dicembre, alle 19.45 circa, sulla rotatoria che sovrasta la declassata. Per fortuna il conducente del mezzo, una volta resosi conto di quello che stava succedendo, è riuscito ad arrestare il veicolo e mettersi in salvo. Nel giro di poco l'auto è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco di Prato, sono intervenute alcune Volanti della polizia. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus