01.04.2023

Auto in bilico a bordo strada dopo lo scontro con un altro mezzo, sr 325 chiusa per due ore

E' successo questa mattina poco dopo le 7 tra la Cartaia e la Briglia. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale

Grave incidente stradale questa mattina alle 7 lungo la sr 325 tra la Briglia e la Cartaia nel Comune di Vaiano. Due auto, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate e uno delle due, un pick up, è finita in bilico sul muretto di confine. Immediata la chiamata ai numeri di emergenza. Sul posto sono sopraggiunti un’ambulanza della pubblica assistenza di Vaiano e l’automedica da Prato inviati dal 118. E’ stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco per aiutare i sanitari nelle operazioni di soccorso vista la delicatezza dell’intervento. I due conducenti, di 47 e 21 anni, sono stati portati al Santo Stefano rispettivamente in codice verde e giallo. Per recuperare il mezzo in bilico, poi legato a un cavo per evitare che finisse giù nella scarpata e nel fiume, è stato necessario far intervenire l’autogru dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Prato.Pesanti le ripercussioni sul traffico. La 325 infatti, è rimasta chiusa per un paio di ore costringendo gli automobilisti a passare da Schignano per raggiungere Prato. Alle 9.30 è stato riaperto il traffico a senso unico alternato. Un incidente che conferma ancora una volta la pericolosità e la “precarietà” di questa strada. Ogni incidente si trasforma in una paralisi della circolazione stradale e le alternative sono poche e lontane.