05.04.2019 h 14:20 commenti

Auto “impazzita” invade la pista ciclopedonale e finisce contro un muro

Una donna alla guida di Opel Corsa, probabilmente a causa della distrazione, ha perso il controllo della propria auto e è finita contro il muro di Villa Strozzi a Bagnolo. Nessun ciclista o pedone coinvolto

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto ieri, 4 aprile, intorno alle ore 15 in via Montalese a Bagnolo all'altezza di via Lippi. Una donna di 55 anni, residente a Vaiano, ha perso il controllo della sua auto, un' Opel Corsa, ed è finita nella pista ciclabile che corre parallela alla strada fino a scontrarsi con il muro della Villa Strozzi dei Marchesi Pancrazi.Nella sua folle corsa l'auto ha abbattuto nove pioli in ferro che delimitano la pista ciclabile e si è fermata solo dopo venti metri, andando a strisciare contro il muro di recinzione della Villa. Solo il caso ha voluto che in quel momento sulla pista non transitasse nessuno, altrimenti poteva essere una strage. Il percorso pedonale, infatti, è sempre molto frequentato da ciclisti, pedoni e tante mamme con i bambini, vista anche la presenza a pochi metri della scuola primaria e dell'infanzia. La causa del terribile incidente andrebbe ravvisata nella distrazione, perché il tratto di strada in questione è un rettilineo e non presenta particolari difficoltà.Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia municipale di Montemurlo che, oltre ad effettuare i rilievi, hanno constatato come l'assicurazione del veicolo incidentato fosse scaduta da qualche giorno, un fatto molto preoccupante soprattutto se nell'incidente fossero rimasti coinvolti passanti. Per la donna alla guida dell'auto e del passeggero nessuna lesione, solo tanta paura. La via Montalese è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora per consentire alla ditta convenzionata con Alia di provvedere alla rimozione dei paletti divelti e dei detriti. La pista ciclabile è poi stata messa in sicurezza attraverso la sistemazione di transenne provvisorie.