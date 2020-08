11.08.2020 h 19:04 commenti

Auto fuoristrada a Schignano, ferita un'intera famiglia

L'incidente nel pomeriggio di oggi. Portati in ospedale in codice giallo i genitori di 44 e 43 anni, un ragazzino di 11 e una bambina di 7. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco oltre alla polizia municipale

Foto d'archivio

Una famiglia di quattro persone (padre, madre e due figli) è rimasta coinvolta in un incidente avvenuti intorno alle 15.30 di oggi in via Emilio Bertini a Schignano, nel comune di Vaiano. La vettura sulla quale stavano viaggiando i quattro è uscita di strada, per cause da accertare. Immediati i soccorsi, con il 118 che ha inviato le ambulanze sul posto e l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare i feriti. Nessuno dei quattro, per fortuna, è grave. Sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Si tratta di un uomo di 44 anni, una donna di 43, un ragazzino di 11 e una bambina di 7 anni. L apolizia municipale della Val di Bisenzio è intervenuta per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus