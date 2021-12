24.12.2021 h 12:04 commenti

Auto fuori strada: una finisce nella scarpata, l'altra contro un palo. Tre ferite tra cui una bambina

Gli incidenti avvenuti ieri sera in via di Migliana e stamani a Montemurlo sulla strada che da Cicignano porta alla Rocca

Due auto sono uscite di strada nelle ultime ore, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti. In entrambi i casi, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Il primo episodio risale alle 22.30 di ieri sera giovedì 23 dicembre, quando in via di Migliana l'auto condotta da una donna è finita in una scarpata, scivolando per circa 20 metri prima di arrestare la corsa ribaltandosi su un fianco. La conducente è stata estratta dai vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo per poi essere consegnata al personale della Croce Rossa, inviato dal 118, che l'ha trasportata in codice giallo all’ospedale di Prato. Sul posto i carabinieri di Vaiano per gli accertamenti.

Stamani, 24 dicembre, alle 10.10, il secondo incidente, avvenuto a Montemurlo in via Baronese. Una Fiat Panda è uscita di strada mentre scendeva da Cicignano verso la Rocca. A bordo una donna di 30 con la figlia di 4 e la suocera. La vettura ha impattato violentemente contro un palo della luce. I soccorritori della Croce d'Oro hanno portato in ospedale in codice giallo la trentenne e in codice verde la bambina, illesa l'altra donna.