14.05.2022 h 11:29 commenti

Auto finisce su un palo della luce alle svolte di Figline, strada chiusa in entrambi i sensi

Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia municipale e i tecnici dell'Enel per verificare eventuali danni alla linea elettrica

Grave incidente stradale questa mattina, 14 maggio, in via di Cantagallo, lungo le cosiddette svolte di Figline. Poco prima delle 11, un’auto guidata da una ventiseienne che scendeva da Schignano, è finita fuori strada e ha colpito un palo della luce per cause ancora da accertare. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, personale sanitario inviato dal 118, la polizia municipale e i tecnici dell’Enel per verificare eventuai danni alla rete. La ragazza è stata portata al Santo Stefano in codice giallo dopo essere stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso. Al momento, quindi, il collegamento tra Prato e Vaiano è possibile solo lungo la sr 325.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus