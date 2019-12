02.12.2019 h 21:51 commenti

Auto finisce su un muro dopo lo scontro con un autobus urbano

L'incidente è avvenuta questa sera attorno alle 20 all'incrocio tra via Valentini e via Torelli. L'automobilista è illeso

È uscito illeso da un brutto scontro con un autobus l'automobilista ventiquattrenne che questa sera, 2 dicembre, è finito contro un muro in via Valentini all'altezza dell'incrocio con via Torelli. L'incidente è avvenuto attorno alle 20.Sul posto è sopraggiunta la polizia municipale e un'ambulanza ma il giovane alla guida della macchina ha rifiutato il ricovero ed è stato controllato dai sanitari sul posto. Secondo quanto appreso, l'auto sarebbe stata travolta da un bus urbano che viaggiava lungo la corsia preferenziale, mentre attraversava via Valentini proveniendo da via Torelli. L'urto ha fatto schizzare l'auto verso il muro. Fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Edizioni locali collegate: Prato

