25.12.2020 h 10:26

Auto finisce fuori strada e resta in bilico sul canale, i vigili del fuoco salvano due persone

E' successo ieri sera a Montemurlo. Stamani intervento in viale Marconi per l'incendio di un furgone in viale Marconi a Prato

Natale di intenso lavoro quello trascorso dai vigili del fuoco di Prato tra ieri e oggi. Stamani, 25 dicembre, una squadra del comando provinciale di Prato è intervenuta poco prima delle 8 per un furgone incendiato in viale Marconi in un’area verde poco lontano dal campo nomadi e dall’argine del Bisenzio.Le fiamme che hanno avvolto il Fiat Fiorino sono state domate velocemente. Sul posto anche personale della polizia e della guardia di finanza. In corso di accertamento le cause.Sono stati momenti di paura ieri, attorno alle 19 a Montemurlo, per un’auto uscita fuori strada e rimasta in bilico sul bordo di un canale di scolo all’altezza della rotatoria tra viale Berlinguer e via Rosselli. I pompieri del distaccamento di Montemurlo sono stati allertati dai carabinieri della Tenenza che sono passati di lì proprio in quegli attimi. Il veicolo è stato ancorato con dei verricelli in dotazione ai mezzi dei vigili del fuoco per permettere ai due occupanti di uscire dall’abitacolo in sicurezza. Per entrambi, molto spaventati, non e’ stato necessario ricorrere alle cure mediche. L’auto è stata poi recuperata con la gru inviata dal comando provinciale.