Auto esce di strada: soccorsa in codice rosso una bambina di tre anni. Ferite anche 15enne e una donna

L'incidente è successo in via Paronese. Il veicolo si è ribaltato nel fossetto che costeggia la carreggiata

Una bambina di appena tre anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto poco dopo le 8.30 di stamani, 30 ottobre, in via Paronese. La piccola è stata soccorsa in codice rosso dal 118 e trasferita al Santo Stefano. Nell'incidente ferite anche una 15enne e una donna di 33 anni, per entrambe il codice d'urgenza è stato il giallo. la loro auto è uscita di strada e si è ribaltata nel fossetto che costeggia la carreggiata.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi. Da una prima ricostruzione sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi. Gli agenti dovranno ora ricostruire con esattezza la dinamica e capire cosa abbia portato all'uscita di strada.