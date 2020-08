05.08.2020 h 08:37 commenti

Auto esce di strada e finisce nella scarpata: un morto e tre feriti

La tragedia stanotte in via Pertugiata a Migliana. La vittima era un ex consigliere comunale di Cantagallo. Uno dei feriti estratto dai vigili del fuoco dai rottami



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montemurlo e gli specialisti Saf del comando provinciale, le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Un morto e tre feriti. E' questo il terribile bilancio dell'incidente accaduto poco prima dell'1 di stanotte, 5 agosto, in via Pertugiata a Migliana, nel Comune di Cantagallo. L'auto con a bordo quattro persone del posto è uscita di strada ed è finita nella scarpata sottostante, dopo aver fatto un volo di circa trenta metri. La vittima è un 50enne, Elenio Pacini, ex consigliere comunale di Cantagallo dove era stato capogruppo dell'opposizione. Personaggio molto noto in paese, dove era conosciuto come Il Corsaro, anche per il suo impegno nella Misericordia e nel circolo Acsi. Per ironia del destino l'impegno politico di Pacini era stato proprio caratterizzato dalle battaglie per mettere in sicurezza le strade del Comune.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montemurlo e gli specialisti Saf del comando provinciale, le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Due dei feriti sono riusciti ad uscire da soli dai rottami dell'auto, la terza persona è stata invece estratta dai soccorritori. I tre feriti, di 26, 30 e 38 anni, sono stati soccorsi in codice giallo e trasferiti al Santo Stefano. Nessuno di loro è considerato in pericolo. Per Pacini, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Il suo corpo è stato recuperato. L'auto è stata messa sotto sequestro. Dai primi accertamenti sembra che la vetturra fosse guidata da uno dei feriti e non dalla vittima. La procura ha comunque aperto un fascicolo d'inchiesta sull'incidente.

Poco distante dal punto dove è successa la tragedia, proprio ieri era caduta nella scarpata anche un'auto delle Poste. In quel caso, fortunatamente, la conducente era appena scesa dal veicolo ( LEGGI ).