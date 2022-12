20.12.2022 h 13:11 commenti

Auto esce di strada e finisce contro un muro: soccorsi in codice rosso due uomini

L'incidente è avvenuto nella prima serata di ieri in via Palarciano a Montemurlo e non avrebbe coinvolto altri mezzi. La polizia municipale sta svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta

Due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 21 di ieri sera, 19 dicembre. I due, di 30 e 69 anni, erano a bordo di un'auto e stavano percorrendo via Palarciano a Montemurlo quando sono finiti contro un muro che costeggia la strada. Soccorsi immediatamnte dalle ambulanze inviate dal 118, sono stati trasferiti entrambi in codice rosso all'ospedale Santo Stefano di Prato. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Montemurlo che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostuire la dinamica dell'incidente che non avrebbe visto coinvolti altri mezzi. L'auto con a bordo i due uomini avrebbe fatto tutto da sola, con il conducente che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

