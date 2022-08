03.08.2022 h 20:17 commenti

Auto e baracche distrutte da un incendio sterpaglie, paura per la presenza di gpl

L'allarme è scattato a metà pomeriggio nella zona sud di Prato. Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono ancora in corso con l'aiuto del gruppo operativo speciale

Momenti di paura questo pomeriggio, 3 agosto, in via Palasaccio dove un incendio sterpaglie ha attaccato e distrutto due auto in sosta e alcune baracche dove erano presenti quattro bombole di gpl. L'allarme è scattato attorno alle 17. Sul posto sono intervenute due squadre del comando di Prato coadiuvate da altrettante autobotti.La presenza del gpl ha reso particolarmente delicate le operazioni di spegnimento. L'operazione di bonifica è tuttora in corso con un mezzo del gruppo operativo speciale per lo smassamento di alcune cataste di legno interessate dalle fiamme. Le cause sono ancora ignote è al vaglio del nucleo polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.