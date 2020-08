04.08.2020 h 14:44 commenti

Auto di Poste Italiane finisce nella scarpata, salva la portalettere che era appena uscita dall'abitacolo

E' successo nella tarda mattinata di oggi tra Schignano e Migliana. Sul posto polizia municipale, Misericordia di Vaiano e vigili del fuoco

Se l'è vista brutta la portalettere che nella tarda mattinata di oggi in via Pertugiata, tra Migliana e Schignano, nel comune di Cantagallo, ha visto l'auto di servizio finire in una scarpata pochi secondi essere scesa per consegnare della posta. Inutile il tentativo di fermare il mezzo da parte della stessa donna che in questa operazione si è anche ferita a un braccio.Sul posto sono quindi intervenuti la polizia municipale della Vallata, un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con il medico a bordo inviata dal 118 e i vigili del fuoco. Da capire perchè il freno a mano, che sarebbe stato tirato, non ha funzionato.