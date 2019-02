12.02.2019 h 09:26 commenti

Auto di anziana danneggiata da lancio di bottiglie, Fratelli d'Italia: "Raccolta fondi per la riparazione"

Lite per questioni di droga e nel lancio di bottiglie tra magrebini l'auto di una donna, anziana e con il marito disabile, è stata centrata. Il dirigente nazionale di FdI La Porta si affida alla solidarietà dei pratesi: "Aiutiamo questa signora"

E’ stata avviata una raccolta fondi per sostenere le spese della signora anziana, con marito disabile e senza assicurazione a copertura deglli atti vandalici, la cui auto è stata danneggiata a seguito della notte di escandescenza di un cittadino maghrebino, che qualche sera fa, in piazza mercatale, dopo un diverbio con dei connazionali per motivi di droga, si è reso protagonista di un lancio di bottiglie contro passanti e vetrine. A lanciare l’iniziativa è Chiara La Porta, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia.

«Sono andata all’autocarrozzeria che deve effettuare i lavori di riparazione all’auto della signora – ha spiegato La Porta – parlando con il titolare sono riuscita a raggiungere un accordo. Chi vuole contribuire e aiutare la signora può passare direttamente dall’autocarrozzeria San Giusto, in via del Purgatorio 107, e lasciare quanto nelle proprie possibilità. Il titolare della carrozzeria si è detto disponibile a lasciar aperto il conto fino a che non sarà stata raggiunta la somma necessaria alla riparazione. Una sorta di lista aperta alla solidarietà dei pratesi. Fin dal momento in cui ho letto la notizia – ancora Chiara La Porta – ho un contatto con la signora per offrire un sostegno concreto. Quanto accaduto mi sembrava un accanimento ingiusto e ho cercato di non rimanere con le mani in mano. Per questo ci ho preso subito contatto e insieme, nel rispetto della sua riservatezza, abbiamo ritenuto che la soluzione migliore fosse proprio quella di pagare direttamente il carrozziere, senza passare da nessun intermediario. L’obiettivo – conclude La Porta- è quello di pagare integralmente il danno, che ammonta a qualche centinaia di euro e sono sicura che grazie alla solidarietà dei pratesi questo traguardo verrà raggiunto in poco tempo».

La solidarietà si era subito messa in moto. Diversi i carrozzieri che avevano subito contattato la redazione di Notizie di Prato offrendosi per la riparazione dell'auto ma la signora si era già mossa rivolgendosi alla sua officina di riferimento.