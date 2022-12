13.12.2022 h 08:33 commenti

Auto dei carabinieri si cappotta durante un inseguimento sulla Declassata, tre feriti

È successo la notte scorsa all’altezza di Galciana. La macchina in fuga è finita nel fosso della rotatoria ma il conducente è riuscito ad allontanarsi ed è ricercato. I tre militari sono ricoverati al Santo Stefano

Una macchina dei carabinieri si è ribaltata durante un inseguimento lungo la Declassata, all’altezza della rotatoria di Galciana. Tutti e tre militari sono rimasti feriti, uno in modo più serio. È successo nella notte di martedì 13 dicembre, poco dopo le 2. Secondo la prima ricostruzione, la gazzella stava inseguendo un’auto di grossa cilindrata, pare condotta da un cinese. L’inseguimento è iniziato nel centro città e si è concluso a Galciana: qui l’auto che non si era fermata all’alt imposto dai carabinieri, è finita sulla rotonda e, dopo averla attraversata, è caduta nel fossetto che la circonda. La gazzella, invece, complice anche l’asfalto bagnato, si è cappottata: una carambola di due-tre giri. Il conducente dell’auto in fuga è riuscito ad uscire dall’abitacolo e ad allontanarsi: aiutato dal buio e dai campi, è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è attualmente ricercato. Si presume sia ferito, viste le condizioni della macchina: l’urto è stato così violento da far scoppiare tutti gli airbag e da rendere difficoltosa l’apertura degli sportelli. L’auto non risulterebbe rubata e sono in corso ricerche anche sulla base degli accertamenti fatti sul numero di targa e altri effetti personali rinvenuti all’interno.

I tre carabinieri sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e ora si trovano ricoverati al Santo Stefano con diverse ferite ed escoriazioni; a preoccupare un po’ di più sono le condizioni di uno di loro che avrebbe riportato lesioni al volto. Sul luogo dell'incidnete sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e la polizia municipale per i rilievi di legge. Indagini in corso per rintracciare il conducente dell’auto in fuga e per risalire ai motivi che lo hanno spinto a non fermarsi all’alt dei carabinieri.

