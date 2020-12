30.12.2020 h 17:47 commenti

Auto d'epoca, Aci fa un pensierino ad una tappa pratese di 'Ruote nella storia'

Dopo la 'Mille Miglia' potrebbe toccare la provincia di Prato anche la manifestazione nata nel 2017 per coniugare la bellezza dei borghi storici d'Italia e quella dei veicoli con almeno trent'anni di vita o più giovani ma a patto che rispettino determinati requisiti

L'Aci Prato dopo la Mille Miglia strizza l'occhiolino anche a una tappa di “Ruote nella Storia”. "Quello della passione per il motorismo storico è in Italia un settore in grande sviluppo - spiega il direttore dell'Aci Prato Claudio Bigiarini - ma la prima ragione dell'impegno dell'ACI in tale settore è la conservazione e la salvaguardia delle auto con una effettiva rilevanza storica, tra le quali sono comprese oltre ai veicoli con più di trent'anni di età, anche quelli con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, quando rispondono a determinati requisiti". Dopo la tappa della Mille Miglia nel 2021 quindi Prato punterà molto su questo settore? "Attraverso Aci Storico che è un'associazione dedicata agli appassionati di auto storiche che offre numerosi servizi dedicati a loro ed alle loro auto, agevolazioni e vantaggi economici in campo assicurativo, in campo sportivo con riferimento alle gare ed alle manifestazioni per auto storiche - continua Bigiarini - Aci Storico associa anche club di appassionati di veicoli storici. Questi club rappresentano una realtà molto diffusa su tutto il territorio italiano ed attualmente i club che hanno richiesto l’affiliazione ad Aci Storico, perché ne condividono le finalità, sono circa 50. Nel settore sportivo per auto storiche Aci storico ed Aci, sono impegnate nello sviluppo di gare straordinarie, quali la Mille Miglia, che si corre tra Brescia e Roma per fare ritorno a Brescia (e che nel 2021 transiterà – come annunciato – anche a Prato), e la Targa Florio, “A Cursa”, che percorre indimenticabili itinerari sulle strade della Sicilia, dove è stata scritta la storia dell’automobilismo sportivo. Ma Aci Storico non si dedica soltanto ad organizzare o promuovere eventi di grande rilievo nazionale ed internazionale, ma realizza su tutto il territorio insieme agli Automobile Club eventi accessibili a tutti gli appassionati ai quali chiunque si può avvicinare senza la necessità di una specifica preparazione, ma solo per il piacere di portare fuori dal garage il suo piccolo o grande pezzo di storia dell’automobilismo. Fra queste attività certamente quella più importante e conosciuta è “Ruote nella Storia”, nata nel 2017 in collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che vede il coinvolgimento di appassionati possessori di auto storiche in raduni di profilo turistico e storico culturale, grazie proprio all’opportunità di visitare i borghi più belli del nostro Paese - conclude il direttore dell'Aci di Prato - La speranza dell'Automobile Club Prato è quella di avere un club affiliato Aci Storico nel nostro territorio e di avere, dopo la Mille Miglia, anche la possibilità di ospitare una tappa di Ruote nella Storia"

